Il Nobel per la Medicina Eric Kandel a Perugia

Nobel per la Medicina e Fisiologia nel 2000, Eric Kandel giovedì 26 settembre è a Perugia per una lettura magistrale alla diciottesima edizione del congresso della Società Italiana di Neuroscienze (SINS) il cui presidente è il professor Paolo Calabresi. La cerimonia di inaugurazione dell’incontro scientifico si terrà alle 17, nell’aula magna del a presso Palazzo Murena. E alle 17.30, la lettura magistrale del professor Eric Kandel sulla biologia della memoria intitolata “The biology of memory and age-related memory loss”. Il professor Kandel ha dedicato la sua vita alle neuroscienze combinando nel corso delle sue ricerche approcci comportamentali, cellulari e molecolari per descrivere meccanismi alla base della memoria.