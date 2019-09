Mamma perugina tra i genitori più influenti d'Italia

Ilaria Di Vaio, trentaduenne di Perugia, blogger e top influencer, guida la riscossa delle nuove mamme d’Italia. Moglie bellissima, madre tenera ed affettuosa, pollice social e tacco da imprenditrice, è presto diventata un modello di riferimento per le giovani mamme italiane. Il Sole 24 Ore l’ha inserita al terzo posto tra i genitori più influenti d’Italia e lei, dal suo blog Crumbs of Life e dal profilo Instagram @DiVaioIlaria, offre consigli e suggerimenti a tante ragazze, tra i diciotto e i quaranta anni, che le scrivono ogni giorno chiedendole sostegno e un pratico aiuto. "Non ho segreti, ma una certezza - spiega - Devo tutto a Dio e alla fede". Napoli le tributerà il Premio San Gennaro insieme a volti noti dello spettacolo come Mara Venier e nella motivazione del premio si legge “Ilaria miracolo della famiglia”. "Ho aperto il blog Crumbs of Life per una mia esigenza di esprimere ciò che provo e vivo come mamma e moglie. Nella mia comunicazione cerco di far trasparire l’emozione, ma anche la responsabilità che questi ruoli rivestono nella mia vita". Il suo caso è finito al centro di una tesi universitaria. "Con il placet della professoressa Donatella Padua, docente Luiss e Università per Stranieri di Perugia, una studentessa ha provato a capire come la quotidianità di una mamma potesse diventare un lavoro". Ora per lei si spalancano le porte della Rai. "Sarò nel factual show “Detto Fatto” di Bianca Guaccero, in onda il pomeriggio su Raidue, per parlare di cultura della moda del bambino. Sono convinta che far vestire bene i propri figli, e questo senza dover necessariamente spendere molto, sia anch’essa una forma di educazione".