Trovato con due etti di droga, arrestato dalla Polizia

Nell’ambito delle attività info-investigative finalizzate al costante contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato della questura di Perugia ha effettuato un mirato servizio nella periferia del capoluogo. Gli agenti della della squadra mobile hanno sottoposto a controllo due cittadini marocchini, rispettivamente dell’età di 49 e 60 anni, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; in particolare il 60enne è stato sorpreso nell’atto di liberarsi di un involucro termosaldato, contenente 0.35 grammi di cocaina, che gli era stato appena ceduto dall’altro extracomunitario. Con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza, sono scattati i controlli dei due cittadini stranieri, anche esteso ai locali nella loro disponibilità, che permetteva di rinvenire 17 ovuli di hashish, del peso complessivo di circa 170 grammi, nonché ulteriori 35 grammi circa di cocaina. Per questo motivo, la droga veniva sequestrata, unitamente a 1000 euro ritenuti proventi del reato e il cittadino marocchino 49enne è stato tratto in arresto, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 49enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, nel frattempo è stato portato al carcere di Capanne.