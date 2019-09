Furti nelle auto in sosta, 25enne in manette

Un sudamericano di 25 anni è stato arrestato per furto dalla polizia mentre stava derubando automobili in sosta in via Campo di Marte. L'arresto è stato convalidato in tribunale: l'uomo ha scelto di patteggiare otto mesi, pena sospesa. L'allarme è scattato quando gli impiegati degli uffici sopra i parcheggi a strisce blu hanno notato lo straniero che tentava di scassinare una vettura. E' scattata la chiamata al 113. Sono intervenuti gli agenti delle volanti. Il 25enne è stato trovato con arnesi da scasso e oggetti vari, secondo l'accusa frutto di razzie. Anche se un'auto soltanto è risultata depredata, stando agli accertamenti emersi; per gli altri casi si tratta di tentativo di furto.