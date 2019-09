Ai test, quasi 1.200 gli aspiranti medici

Oggi saranno 1.171 gli aspiranti medici che in Umbria affronteranno il test per l'accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana. I posti riservati all'Università di Perugia sono 270 rispetto ai 200 dell'anno passato. Mentre a livello nazionale i posti a disposizione sono 11.568 per Medicina e Chirurgia, 1.133 per Odontoiatria. I test in Umbria si svolgeranno al centro fieristico di Bastia Umbra. Domani sarà la volta di Medicina Veterinaria. E si continua con Architettura il 5, Professioni Sanitarie l'11, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese il 12 , Scienze della Formazione Primaria il 13. A ottobre, il 25, sarà la volta di Professioni Sanitarie (magistrale).