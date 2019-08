Violente precipitazioni in città, rinviate le prove della Quintana

Violento acquazzone su Foligno nel pomeriggio di sabato 31 agosto. Strade allagate e deflusso delle acque in tilt in molte vie, come in via dei Mille (in foto). Rinviate anche le prove ufficiali della Quintana, inizialmente previste alle 16, che si terranno alle 21 o, in caso di condizioni meteo ancora sfavorevoli, nella mattinata di domenica.