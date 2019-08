Gatto per ore sul cornicione di una finestra: salvato dai vigili del fuoco

Era rimasto chiuso fuori dalla finestra, e non è chiaro quanto ci sarebbe rimasto, se una vicina premurosa non avesse chiamato la municipale che a sua volta ha allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. Protagonista della vicenda un gatto salvato intorno alle 12.30: il micio, un tigrato grigio nero con la pancia bianca, è rimasto per diverse ore sul cornicione di una finestra. Ad allertare la municipale, dopo aver scritto anche un post su Facebook, una cittadina che vive di fronte la casa interessata, nella zona della Basilica di San Francesco