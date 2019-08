Ricercato per rapina viene arrestato grazie alla segnalazione di un residente

Il cittadino chiama, la polizia risponde. Grazie alla segnalazione di un residente gli agenti della squadra volante hanno arrestato un ricercato tunisino di 38 anni, ricercato per rapina impropria. La telefonata indica una piazza in cui tre nordafricani si muovono con fare sospetto. Dal 113 viene inviata una pattuglia. I tre magrebini vengono controllati. Uno, il 38enne, viene trovato in possesso di armi da punta e da taglio. Una volta identificato viene arrestato perché è risultata pendente a suo carico una misura di custodia cautelare in carcere per rapina impropria