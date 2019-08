Ciclostorica "La Francescana", le anticipazioni sull'evento

Saranno Gioia Bartali e Michela Girardengo due delle ospiti d’eccezione della quinta edizione della ciclostorica “La Francescana”, che si terrà a Foligno dal 20 al 22 settembre. “Quest’anno puntiamo a crescere ancora, superando le 500 iscrizioni, per quella che lo scorso anno è stata eletta come miglior ciclostorica del circuito del Giro d’Italia d’epoca”, commenta Luca Radi, presidente della manifestazione. “La Francescana è la seconda ciclostorica d’Italia e la quarta in Europa - spiega Radi - e siamo sempre più seguiti sui social network da tutto il mondo. Il format, ovviamente, non cambia: si partirà alle 9 da piazza della Repubblica, che sarà anche il traguardo della competizione che, come sempre, ha un carattere non competitivo”.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 25 agosto