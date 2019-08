I meteorologi: ciao estate, quest'anno l'autunno comincia l'1 settembre

di Pino Marchioly

I meteorologi sono concordi: in questo pazzo 2019 l’estate finisce il 31 agosto e l’autunno, dal punto di vista meteorologico, ha inizio il primo settembre, più di 20 giorni prima da quando invece fissa, tradizionalmente, il calendario.

Dal punto di vista astronomico, infatti, l’equinozio di autunno ci sarà 23 settembre 2019, ma le condizioni meteoclimatiche sono tali che, secondo gli esperti, non ci sono più dubbi: l’estate sta già finendo, anzi è al lumicino. Dal primo settembre le condizioni meteo saranno già autunnali.

Ciò - almeno per quanto riguarda settembre - ancora non significa che non avremo più giornate di sole, temperature miti e bel tempo e che non potremo ancora concederci bagni al mare e passeggiate in montagna, ma il cambiamento climatico ci sarà e potrebbe essere evidente.

Altra cosa per ottobre, dove si teme un mese particolarmente freddo.



COSA STA ACCADENDO



Il tempo sul nostro Paese da 48 ore è già cambiato gradualmente e il gran caldo africano a breve sarà solo un ricordo. I temporali stanno diventando sempre più frequenti egià in questo weekend molte regioni verranno interessate da tuoni, fulmini e grandinate. Aria più fresca dall’Atlantico comincia a minare la stagione estiva che nella prossima settimana entrerà profondamente in crisi. Il sito IlMeteo.it- riporta l’agenzia Novecolonne - segnala che, sebbene i valori di pressione saranno elevati sul Bel Paese, la presenza di aria fredda in quota sulle regioni centrali nella giornata di sabato 24 agosto 2019 condizionerà il tempo su tutta Italia.

I PROSSIMI GIORNI

Al mattino di sabato 24 agosto 2019 si potranno verificare temporali localmente forti con grandine in Pianura Padana (soprattutto sull’area centro-orientale) e nelle ore più calde violenti episodi d’instabilità su Alpi, Appennini, Toscana, Umbria, Sardegna e rilievi siciliani. Le temperature si manterranno di qualche grado al di sopra della media del periodo e sulla maggior parte del territorio senza afa.



La giornata di domenica 25 agosto 2019 sarà quasi fotocopia della precedente, a parte l’assenza dei temporali sulla Pianura Padana.

Chi si recherà sulle coste potrebbe essere fortunato. Ma nelle ore pomeridiane grandinate e raffiche di vento improvvise sono attese su tutti gli Appennini, in Toscana, in Sardegna e sulle zone interne della Sicilia. <WC>

L’ANDAMENTO

Dalla prossima settimana l’estate sarà <quindi in pieno declino. Continueranno ad essere presenti numerosi temporali su tutti i rilievi e localmente sulle zone di pianura, le temperature scenderanno gradualmente fino a rientrare nella media del periodo<WC>.

L’atmosfera insomma si preparerà ad accogliere l’arrivo dell’autunno meteorologico che comincerà - ahinoi - sabato 1 settembre.

E per quanto riguarda la nuova stagione qualcuno, com Meteogiornale, azzarda che alla lunga potrebbe rivelarsi un “autunno freddo e burrascoso”.

“Secondo noi - scrive Alessandro Arena di Meteogiornale.it ci sono tutti i presupposti per poter assistere a qualcosa di anomalo, a qualcosa che ancora una volta ci confermerà quanto l'estremizzazione meteo climatica sia un problema sul quale discutere e sensibilizzarsi”.

OTTOBRE FREDDO?



“Altro che caldo - aggiunge - , forse ci aspetta un autunno da giubbotti pesanti fin dal mese di ottobre, un autunno che inizialmente potrebbe proporci ingenti precipitazioni e ahi noi un rischio inondazioni di cui tener conto. Perché se l'aria fredda scegliesse di puntarci scatenerebbe in putiferio”.

“Il mare è caldo - osserva Arena - , decisamente. E' un mare quasi a livelli tropicali per temperature superficiali. Capite bene che il prematuro ingresso di aria fredda potrebbe spalancare le porte al finimondo. Sappiamo fin troppo bene quali siano le conseguenze di certi contrasti termici ed è bene non sottovalutare il rischio di fenomeni violenti. Ovviamente - conclude l’esperto di Meteogiornale - speriamo di sbagliarci, ma i presupposti ci sono tutti”.