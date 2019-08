Hispellum, rivive il fascino dell'antica Roma

Torna a Spello l’attesa rievocazione di epoca romana: dal 23 al 25 agosto la Splendidissima Colonia Iulia rivive i fasti dell’antica capitale religiosa degli Umbri riconosciuta dall’Imperatore Costantino (nel 334-337 d.C.) con il celebre “Rescritto”. Nelle tre giornate della manifestazione, promossa dall’Associazione Hispellum in collaborazione con il Comune di Spello e la Pro Spello nell’ambito della Rassegna “Incontri per le Strade”, gli appassionati di epoca romana torneranno indietro nel tempo, per la prima volta, in un unico grande villaggio, il Campus della colonia di Hispellum, con la sua domus, il tempio e la vita legionaria. La novità della XV edizione è, infatti, quella di concentrare tutti gli eventi nell’acropoli della città, ai giardini di Vallegloria dove, grazie alla collaborazione tra le gentes - Iulia, Flavia e Flaminia – Legio XXII PPF, Equites legionis e i volontari, saranno messi in scena Popinae, Thermopolia e Tabernae delle gentes romanae di Hispellum.