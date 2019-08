Bianconi: "Costretti a lasciare Norcia"

"Norcia potrebbe non essere più il centro dei nostri interessi e investimenti": Vincenzo Bianconi, presidente regionale di Federalberghi e membro della storica famiglia di albergatori e ristoratori di Norcia, non usa mezze parole per testimoniare gli effetti di una ricostruzione post terremoto che latita. "In questi tre anni - confessa il giovane manager - abbiamo stretto i denti ma non basterà. Le aziende non ce la fanno più, chi deve prendere decisioni per questa terra non vede e non sentge. Non ci ascolta nessuno".



Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 15 agosto 2019