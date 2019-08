Nonna Pasquina ha 102 anni"Vi dico come ci si arriva"

La nonnina dei marscianesi si chiama Pasquina, all’anagrafe Pasqua Miseria. All’età di 102 anni è voluta tornare al suo paese, dopo sessant’anni vissuti a Roma. Capelli bianchissimi ben pettinati, memoria lucida, buona salute, è pronta a raccontare la sua storia. Scontata la prima domanda. Come si fa ad arrivare alla sua età? La risposta è disarmante:”Mangiare di tutto sia a pranzo che a cena ed essere curiosi della vita”. E tornare a vivere a Marsciano.

Pasquina nasce il 7 aprile del 1917, vigilia di Pasqua, in una casa contadina alla periferia di Marsciano, vicino alla Monalda. Prima di lei papà Costanzo e mamma Argenia avevano già avuto Enrico, Lorenzo, Gino, Elvira e Margherita. “A scuola – racconta Pasquina – è andato solo Enrico, il più grande. A me piaceva imparare a leggere e scrivere e qualcosa mi insegnava mio fratello. Tanto insistei che a otto anni mi iscrissero alla prima elementare vicino a Schiavo. Ero felicissima e mi piaceva moltissimo, nonostante dovevo fare a piedi tanta strada”. Ci pensa un attimo e poi, con un leggero sorriso, aggiunge. “Il maestro, che si chiamava Gaetano Marsigliotti, mi diceva che ero la più brava. Un giorno ci portarono al teatro di Marsciano. In fila a due a due cantammo per tutta la strada e anche dentro al teatro”. Chiude gli occhi e comincia a cantare quelle canzoni. Il 2 febbraio 1936 sposa Gino Negozio Scardafino, anche lui contadino in un casolare di Astancolle, poco distante da Ammeto. Come vi siete conosciuti? “A quei tempi ci si poteva incontrare alla messa della domenica o al mercato del lunedì. Quando qualche giovanotto ci guardava, se ci piaceva restituivamo lo sguardo. Il resto veniva di conseguenza”. Nel 1937 è nato Alessandro e nel 1942 Marcello. Della guerra ricorda le corse verso il rifugio quando arrivavano gli aeroplani e una cugina ferita alla testa da una scheggia. Ricorda anche le razzie di animali da parte dei tedeschi in ritirata. La vita non era facile e nel 1960, la famiglia Negozio prende la strada per Roma diventando portieri di uno stabile di via Nicotera 31, al rione Prati. “Quando arrivammo c’erano le ruspe al lavoro per costruire la sede Rai. Il primo che ho visto è stato Pippo Baudo”. Come vi siete trovati? “Benissimo. C’erano novità che non avevamo mai visto. Appena uscita da casa trovavo nei negozi tutto quello che serviva”. I due figli gli hanno regalato sei nipoti: Fausto, Francesca, Massimiliano, Federico e le gemelle Catia e Graziella. I pronipoti sono a quota quattro: Bernardo, Aurora, Leonardo e Gaia. Il marito è morto nel 1999. E negli ultimi due anni se n’è andata la nuora e il figlio più grande. Ora è di nuovo a Marsciano e può vantarsi di essere la più anziana di tutti i marscianesi.