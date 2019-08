Fugge all'alt con la prostituta a bordo e guida contromano, maxi multa e patente ritirata

Viene scoperto dai vigili con la prostituta a bordo, non si ferma all'alt, fugge ad alta velocità percorrendo contromano tratti della Corcianese. I vigili lo inseguono e lo fermano: la sua avventura è finita con una multa da 450 euro per aver violato l'ordinanza antiprostituzione, altre due sanzioni al codice della strada e il ritiro della patente. Altri due soggetti sono stati contravvenzionati sempre con 450 euro di verbale per aver abbordato le lucciole in strada tra la Trasimeno Ovest e via Settevalli. Idem per un quarto, a cui è stata ritirata la patente anche per guida in stato di ebbrezza, compreso il sequestro dei veicolo. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla pattuglia della polizia locale di Perugia venerdì.