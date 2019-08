Lotta ai venditori abusivi, quattro mila prodotti sequestrati

Lotta ai venditori abusivi, stretta in Umbria. Quattromila prodotti sequestrati solo nella provincia di Perugia. E' il bilancio dell'’“Action Day” dedicato alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, che si affianca alle attività di prevenzione e contrasto che giornalmente vengono effettuate dalle forze di polizia. L'operazione si è svolto nel contesto delle direttive del ministero dell’Interno e del Piano strategico nazionale 2018 -2020 del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. "Nel corso degli interventi - è riferito in una nota della Prefettura di Perugia in cui sono state controllate numerose persone, si è proceduto ad effettuare, nella provincia di Perugia, circa 4.000 sequestri di prodotti, comprendenti beni di consumo e capi di abbigliamento. L’attività ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, corpo della Guardia di Finanza e Polizie locali.