Scontro con le mannaie in un bar di via Cortonese

Uno scontro a colpi di mannaia, dentro a un bar. Senza feriti gravi, stando alle risultanze delle indagini, ancora in corso. E' successo mercoledì notte, poco prima delle 22, in via Cortonese. I testimoni, tra cui i due dipendenti del locale, raccontano di un nigeriano inseguito da due tunisini armati di mannaia. I tre provenivano da Fontivegge. Il fuggitivo per scampare ai due nordafricani si rifugia dentro il pubblico esercizio. Lì provano a colpirlo. Le armi bianche, al momento dei colpi, avevano ancora la fodera di plastica a coprire la lama, per questo non sono risultate letali. Sul posto la Polizia di Stato con la scientifica. L'obiettivo è l'identificazione dei tre soggetti.