Lavori sulla E45, chiude un altro svincolo

Proseguono i lavori lungo la E45, chiude un altro svincolo della superstrada. Per consentire ad Anas gli interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale, saranno chiuse al transito veicolare lungo la strada statale 3 bis Tiberina le rampe di ingresso e di uscita in direzione Perugia dello svincolo Base Logistica a Città di Castello. Nel dettaglio, a partire dalle ore 1 di mercoledì 31 luglio fino alle 20 di lunedì 30 settembre saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e di uscita in direzione Perugia dello svincolo Base Logistica, dal km 128,150, nonché la carreggiata in direzione Perugia, dal km 127,350 al km 130,200, con deviazione della circolazione sulla carreggiata opposta. Per i veicoli provenienti da Cesena e diretti a Base Logistica è consigliata l’uscita in corrispondenza dello svincolo di Selci – Lama, al km 132,200.