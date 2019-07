Si sono presentati anche alcuni uomini, con mattarelli, grembiuli e altri utensili necessari per la cura quotidiana della casa, per partecipare alla messa in onore di Santa Marta di Betania, protettrice di casalinghe, cuochi, albergatori, osti e domestiche, con relativa benedizione impartita da don Giorgio Mariotti, parroco di Astucci, Celle e Piosina nella diocesi di Città di Castello, che nei giorni scorsi aveva lanciato un accorato appello proprio a loro, i “casalinghi”, a partecipare accanto alle donne.