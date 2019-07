Sessanta interventi nella notte per il nubifragio, le zone più colpite

Una sessantina di interventi portati a termine dai vigili del fuoco nella provincia di Perugia tra la tarda serata di sabato 27 e la notte di domenica 28 luglio, quando un autentico nubifragio ha interessato l'Umbria (LEGGI Notte di superlavoro). Allagamenti, piccoli smottamenti, garage impraticabili e disagi alla circolazione. Particolarmente colpita Perugia, non minori i disagi in Altotevere dove non sono mancati neppure gli incidenti e al Trasimeno. Intorno a mezzogiorno di domenica 28 erano ancora una ventina le richieste di intervento in attesa di essere evase. Nel Ternano il maltempo è arrivato con qualche ora di ritardo. Insomma le previsioni sono state rispettate in pieno anche in Umbria.