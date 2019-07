Sono previsti per la giornata di venerdì 26 luglio lavori sulla cabina elettrica del territorio comunale di Panicale, nella zona Missiano, da parte della società del gruppo Enel per il potenziamento del sistema elettrico. Per consentire l’esecuzioni per le operazioni, che devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, si avrà un’interruzione temporanea del servizio dalle ore 13.30 alle 16.30, zona Missiano e alcuni civici di via Gramsci e via Montagna.