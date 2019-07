Ben 64 spettacoli per 138 repliche, il 62esimo Festival dei Due Mondi di Spoleto chiude con un 15% in più sugli incassi dell'anno precedente, un indice del 90% di copertura in tutti i teatri e 130 mila presenze rilevate dalle scale mobili, 30 mila in più del 2018. Dati oltre le attese e i 750 mila euro di incassi fanno gongolare il direttore artistico Giorgio Ferrara e il presidente della Fondazione festival, Umberto De Augustinis, sindaco della città.