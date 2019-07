Scontri e sangue sulle scalette di Sant'Ercolano

Sangue e botte a Sant'Ercolano. Nella notte tra venerdì e sabato i residenti hanno segnalato tafferugli lungo le scalette, in centro storico. Al mattino sono state trovate tracce di sangue; è intervenuta la polizia di Stato per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Sono stati visti scappare alcuni giovani tra via Campo Battaglia e via Guerrieri. Uno dei residenti, Stefano Boccioli, ha riferito di aver sentito gente urlare sotto casa. Lo stesso Boccioli ha postato le immagini del sangue in strada.