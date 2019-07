Apre a Tunisi una gelateria in onore di Foligno

Talmente innamorato di Foligno al punto che ci ha voluto chiamare la gelateria che ha aperto nel suo paese d'origine. È una storia che viene da lontano, ma che passa per la città della Quintana, e che è venuta alla luce grazie ad una bella coincidenza. Un giovane folignate che per motivi lavorativi si trovava in Tunisia, e più precisamente a Tunisi, qualche giorno fa, girando per le strade della capitale nordafricana, ha potuto notare una scritta luminosa che riportava il nome di Foligno ad indicare una gelateria. Una vera e propria sorpresa, ma stando a quanto raccontato dal gelataio, in pochissime parole, il nome del suo locale sarebbe stato motivato dell’affetto verso la cittadina umbra dopo che per un breve periodo vi avrebbe lavorato trovando un ambiente confortevole e senza barriere culturali.