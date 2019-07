Rissa a Fontivegge, un ferito e l'aggressore in manette

Ennesima rissa a Fontivegge. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì. Lo scontro, avvenuto davanti alla pensilina dei bus, ha avuto come protagonisti tre nordafricani. Sono stati messi in fuga da Lorenzo Brunetti (che ha postato anche la foto, ndr), addetto alla sicurezza della vigilanza umbra, che pattuglia ogni notte la stazione. E' intervenuta una volante della questura che ha portato via, dopo averlo ammanettato, uno dei tre. Un altro, ferito alla testa, è stato medicato dai sanitari del 118.