Il Comune chiede ai cittadini idee per il rilancio del mercato

"Riqualificare il mercato del lunedì". È uno degli obiettivi della nuova amministrazione comunale di Marsciano, che è al lavoro per far fronte al riscontrato “impoverimento in termini di qualità e varietà dell’offerta merceologica e di utenza”.

Nei giorni scorsi è stato somministrato agli operatori commerciali su area pubblica un questionario per conoscere le valutazioni su punti di criticità e formulare idee. E ora l’amministrazione intende rivolgersi anche ai cittadini, invitandoli a far pervenire all’amministrazione comunale osservazioni e idee per ridare vigore a questa istituzione marscianese.



Servizio integrale a cura di Massimo Fraolo sul Corriere dell'Umbria del 12 luglio