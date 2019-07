Editoria, Angelucci: "Avvenuta cessione Il Riformista"

Uber lancia il suo primo servizio in elicottero a New York

Roma, 10 lug. (askanews) - L'evoluzione di Uber a New York. Non solo auto, per spostarsi nella Grande Mela l'azienda lancia anche il suo primo servizio taxi in elicottero, "Uber Air". Il tragitto coperto all'inizio è quello che va dal distretto finanziario di Manhattan all'aeroporto JKF, con circa 8-10 corse al giorno. La notizia è stata riportata dal New York Times ma confermata ...