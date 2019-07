La Milano Taranto si ferma in Umbria

Nella giornata del 10 luglio 2019 - terza tappa della Milano-Taranto – la rievocazione d’epoca per moto storiche, partita da Firenze, prevede il passaggio in Umbria di circa 200 motociclisti, con ben tre soste in regione.La prima, dalle ore 12.30, sarà a San Martino in Colle, che è un po’ la casa della Milano-Taranto, e infatti ad attendere i “tarantini” nella piazza del paese ci sarà il patron della manifestazione, Franco Sabatini: l’accoglienza sarà a cura della Pro loco di San Martino in Colle. La seconda dalle ore 13.30 a Todi, in via Abdon Menecali, con accoglienza ad opera del Vespa Club e del Moto Club Aquile del Tevere, storici amici della Mita. L’ultima sosta è prevista ad Amelia, dalle ore 14.30, alla Scuderia Traguardo in Viale dei Giardini.

La durata di ogni sosta sarà di circa due ore nel corso delle quali sarà possibile ammirare “le moto dei nostri nonni”. Circa 150 equipaggi in viaggio dal nord al sud d’Italia: piccole Laverda e Guzzini 75cc, Laverda e Ceccato 100cc, affascinanti sidecar e cyclecar e le simpatiche e colorate Vespe e Lambrette. E poi ancora a prendere parte alla Milano-Taranto 2019 saranno altri gloriosi marchi italiani: Guzzi, Mondial, Ducati, Gilera, Morini, Parilla, Ganna, Bianchi. Un vero e proprio museo itinerante dunque che sarà composto anche da Morini Settebello 175, Gilera 150, Bianchi Tonale e poi le moto straniere: Indian Scout del 1928, Norton e Motosacoche del 1932, Rudge del 1938, Harley Davidson del 1939, Condor del 1941.