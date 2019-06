Le foto delle vostre vacanze pubblicate sul Corriere

Le foto delle vostre vacanze pubblicate sulle pagine del Corriere dell’Umbria. E’ la nuova iniziativa del nostro giornale che vi terrà compagnia in questa estate 2019 che si annuncia più afosa che mai. Nell’era dei social network e dei selfie, abbiamo deciso di offrirvi la possibilità di una “condivisione cartacea” dei vostri scatti vacanzieri. Foto con gli amici, con il partner, con la famiglia, durante un aperitivo in spiaggia oppure nel corso di una escursione in montagna, immagini di un viaggio indimenticabile o di una semplice giornata trascorsa in piscina: tutte saranno pubblicate sulle nostre pagine. E’ già attivo l’indirizzo di posta elettronica umbriaestate@gruppocorriere.it e non dovrete fare altro che inviarci le immagini oppure taggarci sul profilo instagram @corrieredellumbria: troveranno spazio nel quotidiano. L’unica raccomandazione è di accompagnare i selfie da alcuni semplici dati: i nomi delle persone ritratte in foto, il luogo in cui è stato effettuato lo scatto e qualsiasi altra curiosità che possa essere di interesse. Buone vacanze e forza con i selfie!