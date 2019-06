Nuovi cantieri a luglio lungo il tratto perugino della E45

Inizieranno mercoledì 3 luglio i lavori preliminari per la riasfaltatura del tratto di E45 compreso fra Collestrada e Ponte Felcino. Come informa Anas, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio verranno eseguiti alcuni interventi preliminari sulla carreggiata che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori.

Per consentire le attività sarà istituito lo scambio di carreggiata con transito consentito a doppio senso di marcia: dalle 22 di mercoledì 3 alle 22 di giovedì 4 luglio saranno chiusi gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa i veicoli proveniente da Valfabbrica/Ancona e diretti sulla E45 verso Cesena potranno immettersi in direzione Roma, uscire alla svincolo di Collestrada e rientrare in direzione Cesena; i veicoli provenienti dalla E45 e diretti ad Ancona dovranno proseguire verso Cesena, uscire allo svincolo di Ponte Valleceppi e reimmettersi in direzione Roma. Dalle 22 di giovedì 4 alle 20 di venerdì 5 luglio saranno invece chiusi gli svincoli di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, sempre in direzione Cesena.

Da lunedì 8 luglio saranno poi avviati i lavori veri e propri, che comporteranno alcune modifiche alla viabilità con l'istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona saranno chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.