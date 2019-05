Denunciati due parcheggiatori abusivi vicino alla basilica

Gli agenti del commissariato Assisi, i militari dell'omologa compagnia dei carabinieri e personale della locale polizia municipale hanno bloccato due parcheggiatori abusivi di origine nigeriana nei pressi della basilica di Santa Maria degli Angeli. I due, recidivi, sono stati denunciati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia. Nei loro confronti è stato emesso l'ordine di allontanamento del sindaco. I due, di 28 e 27 anni e residenti tra Perugia e Foligno, in regola con il soggiorno e trovati in possesso di numerose monete di diverso taglio, evidente provento dell'attività illecita effettuata. All'interno del portafogli del 28enne, in un involucro in cellophane, è stata trovata anche della marijuana.