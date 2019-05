Folgorato da scarica elettrica

Incidente sul lavoro alle 8 di questa mattina, giovedì 23 maggio 2019, all’interno di una nota azienda di Bastia Umbra. Con un operaio di 48 anni che è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Immediato è scattato l’allarme. Con un’ambulanza del 118 che ha subito soccorso l’uomo, residente a Bettona. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Perugia, il 48 enne non sarebbe in pericolo di vita.