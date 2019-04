Molesta clienti di un locale e aggredisce poliziotti

Seminudo e ubriaco, ha infastidito i clienti di un locale aggredendo i poliziotti di Assisi intervenuti sul posto. È successo l’altra notte, in uno dei pub più frequentati della zona. L’uomo, un marocchino di 34 anni senza fissa dimora con precedenti e irregolare, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, senza documenti con sé ed è stato portato in commissariato. Appena prima di salire a bordo della volante, però, il 34enne ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando i poliziotti e scagliandosi contro di loro, tanto da far cadere un agente a terra. Finalmente bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per gli atti osceni.