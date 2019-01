Il Comune fa chiudere l'accoglienza alla Comunità di Bose

Il Comune di Assisi con un'ordinanza del 17 dicembre 2018 ha decretato lo stop dell'accoglienza per la Comunità dei monaci di Bose del Monastero di Assisi perché considerata attività ricettiva esercitata senza titoli abilitativi. La comunità fondata da Enzo Bianchi ha deciso di ricorrere al Tar, contestando l'istruttoria del Comune, basata su un atto ispettivo della Polizia. L'avvocato dei monaci di Bose, Paolo Sportoletti, nel documento di opposizione all'ordinanza assicura che l'attività della comunità non è di tipo imprenditoriale e non è in alcun modo classificabile come alberghiera o extraalberghiera. Si tratta invece di "casa di convivenza religiosa".

