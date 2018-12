Passeggia in città mentre è ai domiciliari: arrestata per evasione

Donna arrestata per evasione dai domiciliari ad Assisi. Dopo pochissimi giorni dalla inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri di Petrignano di Assisi i militari di quel reparto hanno ripreso con la consueta intensità il controllo del territorio ed il monitoraggio di tutti i fenomeni criminali che minano quel territorio. Con risultati immediati.Durante uno dei quotidiani servizi perlustrativi, che non si sono mai interrotti neanche durante il difficile periodo del ripiegamento del Reparto, si sono imbattuti in una nota conoscenza, una donna 40enne, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari, mentre invece era intenta a gironzolare per le vie del paese senza curarsi delle prescrizioni imposte dal giudice. Immediatamente per la donna, conosciuta per reati contro il patrimonio e la persona, è stata arrestata per evasione e condotta presso le camere di sicurezza del Comando compagnia in attesa del rito direttissimo. Al termine del processo la donna, vista la reiterazione delle violazioni poste in essere è stata condotta presso il carcere di Capanne dove dovrà scontare il resto della pena.