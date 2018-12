Cinque giovanissimi trovati con la droga

Nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato di Assisi, con l’ausilio della polizia municipale di Bastia Umbra e del reparto prevenzione crimine Umbria - Marche, hanno effettuato un servizio di controllo interforze, passando al setaccio alcune zone della città, già individuate come potenziale luogo di consumo e spaccio. Sono state perlustrate le aree del centro storico, le aree verdi e gli esercizi pubblici. Controllate 54 persone, 20 di loro già noti alle forze dell'ordine, 6 per illeciti legati all’uso o spaccio di droga. All’interno di un’area verde sono stati sorpresi 5 ragazzi, poco più che ventenni, con due grinder e due involucri di cellophane contenente marjuana del peso complessivo di due grammi, trovati dai poliziotti tra l’erba, vicino a dove i giovani si erano seduti in gruppo. I giovanissimi sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanza stupefacente, la marjuana è stata sequestrata per le analisi di rito.