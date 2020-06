Assisi, aggredisce autista dell'autobus con una stampella: arrestato 70enne

Gli è stato chiesto di mostrare il titolo di viaggio, ma a questa semplice richiesta un settantenne ha risposto aggredendo l’autista di Busitalia con un bastone ortopedico.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, che ha arrestato l’aggressore, per i reati di resistenza ad incaricato di pubblico servizio e lesioni aggravate.

L’uomo ora dovrà rimanere ad almeno 500 metri dall’autista. I fatti sono accaduti sulla linea C Assisi-Santa Maria che in quel momento transitava in via Patrono d’Italia, poco prima della stazione ferroviaria.

Secondo la ricostruzione, prima l’uomo ha inveito in dialetto stretto contro l'autista, poi con ha tentato di abbattere il divisorio in plastica a stampellate.

Questo nel chiaro tentativo di colpire anche il conducente.

Modi che hanno allarmato l’autista, visibilmente scosso mentre raccontava il fatto ai poliziotti, ma anche i passeggeri, molti dei quali, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, hanno abbandonato il mezzo vista la furia del 70enne.