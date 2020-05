Gianni Morandi in Umbria per "Con il cuore nel nome di Francesco" ad Assisi su Rai 1 con Carlo Conti

Torna anche nel 2020 l'appuntamento con la solidarietà promosso dai frati del Sacro convento di Assisi. L'ospite principale di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la maratona televisiva per i poveri del nostro Paese che andrà in onda martedì 9 giugno alle 20.35 su Rai1 sarà Gianni Morandi. Quest'anno verranno aiutate le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dall'emergenza Coronavirus.

A condurre, come sempre, sarà Carlo Conti in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi per una serata unica che unisce musica, cultura e spiritualità, vedrà la partecipazione di artisti della musica italiana e testimoni di solidarietà e fraternità, L'evento verrà trasmesso in simulcast su Rai Radio1. Il programma andrà in onda in replica domenica 5 luglio alle 16 sempre su Rai1.