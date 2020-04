Coronavirus fase 2, Maddalena Sabba: "Le parrucchiere hanno poche indicazioni, c'è bisogno di più certezze"

di Sergio Casagrande

Maddalena Sabba collabora con la mamma Valeria alla gestione del salone di hair design Due EMME di Petrignano di Assisi e insegna all’accademia habia Sipario Hair School presso la Cap Diffusion di Ponte San Giovanni. Anche lei evidenzia come le incognite sulla fase 2 siano ancora tante e non aiutino il settore ad avvicinarsi alla ripartenza: “Chi fa il nostro lavoro ha bisogno di certezze. E invece le indicazioni che si hanno sono poche. Ci stiamo procurando guanti visiere, mascherine e gel igienizzanti. Si parla di lavorare su appuntamento, ma non è chiaro se si dovrà far entrare solo un cliente alla volta o se ne potranno entrare due. O se, invece, con le dovute precauzioni e quali, ne potranno entrare anche di più”. “Per i parrucchieri - aggiunge - è molto importante conoscere subito tutte le regole che si dovranno rispettare, perché le attività spesso sono a gestione familiare e, al massimo, possono contare su pochi collaboratori. Se gli ingressi saranno contingentati occorrerà cambiare e forse allungare anche gli orari di lavoro. Magari ricorrendo anche ad aperture continuative, ripartendo i turni in maniera differente dal passato”.