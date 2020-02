La fantasia trasforma la realtà in poesia e sogno, ma il sogno che percorre la collezione autunno-inverno 2020 di Vivetta, la giovane stilista originaria di Assisi, che ha presentato i suoi abiti a palazzo Reale a Milano, ha radici profonde nell’urgenza dell’oggi: il sogno una natura protetta e difesa con amore e attenzione, nutrita con rispetto. Vivetta sogna di lasciare ai suoi figli, Otto e Tito, e alle generazioni future un pianeta pacifico e fecondo, dalle risorse naturali ricche e intatte, con le stagioni che si alternano e gli animali che vivono felici. Questo messaggio è raccolto in una lettera d’amore. Vivetta lo ha scritto e cucito come etichetta su ognuno dei capi che nella collezione è stato realizzato con filati riciclati—ottenuti sia dal riciclo di plastica che da

quello di tessuti e filati di scarto di produzioni precedenti. Il 30% della collezione è infatti il risultato della collaborazione con aziende che producono filati e tessuti certificati sostenibili. È un risultato importante, di cui Vivetta va giustamente fiera.





Come in un diorama d’altri tempi, paesaggi campestri diurni e notturni sono ricamati a rilievo su grandi cappotti protettivi, decorati con patchworks di pellicce ecologiche, oppure sono trasformati in applicazioni figurative su maglie colorate e festose. Casette e campanili, prati e boschi, sole e nuvole, stelle e lucciole diventano un nuovo motivo camouflage in miniatura, stampato su abiti ampi a balze o sulle fodere dei cappotti. Fiori a grandi petali sbocciano su gonne in tessuti maschili a chevron e pied-de-poule, oppure si appoggiano come coccarde sui lati di una giacca aperta a sipario, dall’orlo a marsina, sghembo e stralunato. Cos’è un trompe l’oeil se non un gioco illusionistico che svela la realtà nel suo aspetto più magico? Lo spirito

surrealista di Vivetta vive attraverso un garbato caleidoscopio di ossimori, iperboli, anagrammi visivi. I pantaloni-culottes sono in verità gonne en travesti, seminascoste da pannelli a pieghe ; le camicie maschili in poplin croccante hanno perlomeno tre colli concentrici uno in fila all’altro, tutti in misure e materiali diversi. "Ceci c’est pas une chemise...", avrebbe detto Magritte.

Un apparente abito ampio è frutto di un assemblaggio spericolato di più camicie fuori misura, con maniche che possono legarsi a cintura per modificarne il volume e la forma. Tracce di due gilet lavorati a patchworks di maglia si uniscono in un funambolico esperimento di upcycling. Un gatto si trasforma in tasca o in borsetta; frasi romantiche e canzoni d’amore si rincorrono, volteggiando vorticose su delicate stampe a fiorellini che reagiscono infastidite. Nel mondo dolcemente surreale di Vivetta tutto ciò che è improbabile sembra possibile—anche salvare il pianeta, se fatto con poesia, fantasia e sentimento.

Leggi anche: Vivetta, la stilista di Assisi che veste Lady Gaga