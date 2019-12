Assisi, tassa di soggiorno un tesoro per la città di San Francesco

Nell'analisi di Federalberghi sul turismo natalizio in Umbria Gubbio vince in promozione turistica natalizia, Castiglione del Lago ha ben seminato con il suo albero sull'acqua ma i frutti si vedranno probabilmente in maniera tangibile soltanto l'anno prossimo e Assisi ottiene il miglior risultato per l’utilizzo dei fondi derivanti dalla tassa di soggiorno. Secondo il presidente di Federalberghi, Simone Fittuccia, infatti, la città di San Francesco sta facendo un ottimo lavoro utilizzando il 100% della somma in promozione, riqualificazione e creazione di eventi che riguardano specificatamente proprio il settore turistico e che danno nuova linfa all'intero indotto che rappresenta una risorsa importante per l'Assisano. “Quest’anno la cifra investita - precisa Fittuccia - si aggira tra i 200 e i 250 mila euro. Una vera eccezione se consideriamo quello che è il panorama regionale”.