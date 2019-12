Umbria, Natale ad Assisi: tutti gli eventi e le iniziative di sabato 21 dicembre

Assisi si presenta in grande spolvero alle feste di Natale. Sono numerose le iniziative organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e i commercianti. Entra nel vivo un altro fine settimana intenso. Oggi 21 dicembre aprono la Casa di Babbo Natale (dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30) e la Casa dei Giochi e delle Fate (dalle 16 alle 20). Mentre il Trenino del Natale gratuito sarà attivo a ciclo continuo, dalle 10 alle 20.

Sulla Pista del ghiaccio, accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, si può pattinare tutti i giorni feriali dalle 15,30 alle 19, i festivi e prefestivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, aperture straordinarie notturne dalle 21,30 alle 23. Tutte aperte le mostre di arte presepiale. Sabato 21 alle 15 visita guidata gratuita all’Assisi sotterranea (info 075.8138680) e per i più piccoli dalle 15,30 appuntamento in Piazza del Comune per l’arrivo di Babbo Natale, che porterà doni per tutti, su iniziativa della Pro Loco. Alle 16.30, nella Biblioteca comunale, l’iniziativa Nati per leggere propone “C’era una volta il Natale”, e alle 21 a Santa Maria degli Angeli (Palazzetto del Capitano Perdono) gli zampognari incontrano le scuole.