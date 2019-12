Natale ad Assisi: tutte le iniziative. Dalla casa di Santa Claus al Bosco Incantato. Trenino gratuito

Natale ad Assisi. Fino al 6 gennaio il cartellone offre presepi, musica itinerante e in filodiffusione, musei aperti, mercatini, mostre, concerti e tante altre iniziative a misura di famiglia come il trenino gratuito, la pista del ghiaccio, la Casa di Babbo Natale, la Casa dei Giochi e delle Fate. Ma quello che caratterizza maggiormente il Natale 2019 della città serafica, nel 40esimo anniversario della proclamazione di San Francesco patrono dei cultori dell’ecologia, è proprio il richiamo profondo al rispetto dell'ambiente. In questo contesto si inseriscono gli "Ecoalberi" allestiti ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli e il “Bosco incantato” ispirato al "Terzo paradiso" di Michelangelo Pistoletto, realizzato nella piazza del Comune con circa 400 piante autoctone illuminate da luci a basso impatto energetico, che è l'attrazione più suggestiva del programma natalizio di Assisi.

Il Terzo Paradiso di Pistoletto rivisita il simbolo dell’infinito con un nuovo cerchio che rappresenta il grembo da cui si genera una terza fase dell’umanità, quella che si realizza nella connessione equilibrata tra artificio e natura. È questo il messaggio che vuole lanciare il Bosco incantato di Assisi, un’opera collettiva con essenze e piante tipiche umbre che verranno messe a dimora appena dopo le festività: un Natale green per una responsabilità diffusa verso i temi della sostenibilità ambientale. Nel suo manifesto, il maestro Pistoletto descrive, infatti, così il Terzo Paradiso: “È la fusione tra il primo ed il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Il progetto del terzo paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita alla Terra. Il terzo paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Con il nuovo segno d'infinito si disegnano tre cerchi: quello centrale rappresenta il grembo generativo del terzo paradiso”.

Il Bosco incantato si compone di numerose specie vegetali di origine locale e in particolare provenienti dall’area del monte Subasio, tra cui cipresso, acero, olivo, alloro, biancospino, per un totale di 14 essenze e circa 400 piante che poi verranno messe a dimora. La suggestiva installazione, lunga circa 40 metri, è percorribile dai visitatori che tra un ramo e l’altro possono lasciare pensieri poetici che saranno poi raccolti e analizzati da una giuria di esperti che premierà il componimento più bello.

L’impegno di Assisi sul fronte del rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del creato è espressa concretamente anche dai due Eco-alberi allestiti nella città di San Francesco, uno nel centro di Assisi (dalla Società Culturale Fortini) e un altro a Santa Maria degli Angeli (dalla Pro Loco) che sono stati addobbati con decori realizzati dagli ospiti dell’Istituto Serafico di Assisi e dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 2. Si tratta di due grandi alberi natalizi realizzati ciascuno con 80 piccoli abeti, uno sopra l’altro, che poi saranno ripiantumati. Il Comune, inoltre, nei giorni precedenti il Natale ha regalato borracce riciclabili ai circa 6mila studenti della città, e nelle scuole saranno installati distributori di acqua pubblica per poterle riempire facilmente, riducendo l'inquinamento legato al consumo di plastica monouso: un dono utile a far capire che l’ambiente si tutela anche con piccoli gesti.

Una città e un Natale a misura di bambini e famiglie ad Assisi, grazie a una ricca e variegata offerta di eventi natalizi a ingresso libero, che incontra gli interessi e le aspettative di ogni età. Il tutto in un contesto suggestivo, con atmosfere festose create da luminarie, bosco incantato ed ecoalberi, presepi in ogni angolo e musica in filodiffusione per evocare lo spirito natalizio. Sono tante le iniziative in programma fino al 6 gennaio 2020, nell’ambito della manifestazione “Natale ad Assisi” promossa dal Comune.

Dal 21 al 26, dal 28 al 31 dicembre, l'1 gennaio e il 5 e 6 gennaio 2020, chi lo desidera potrà spostarsi per le vie di Assisi con il trenino gratuito di Natale, che dalle ore 10 alle 20 effettua fermate a Porta Nuova, Santa Chiara, piazza del Comune, porta San Giacomo, via San Francesco, San Pietro, Palazzo Monte Frumentario (via San Francesco e via Fontebella). In questi stessi giorni, a Palazzo Monte Frumentario, apre le porte la Casa di Babbo Natale (ingresso da via Fontebella), con simpatici elfi pronti ad accogliere i bambini e ad aiutarli a scrivere la letterina che potranno consegnare a Babbo Natale in persona. E al piano superiore (ingresso da via San Francesco), è aperta la Casa dei giochi e delle Fate. Entrambe sono visitabili i giorni festivi e prefestivi dalle ore 10 alle 20 (con l’esclusione del giorno di Natale e del primo dell’anno aperte dalle 16 alle 20) e i feriali dalle 16 alle 20. E così mentre i piccoli potranno conoscere Babbo Natale, ascoltare favole o cimentarsi in laboratori didattici, gli adulti potranno assaggiare ed acquistare prodotti enogastronomici tipici umbri, a km zero, negli spazi adiacenti dedicati ai mercatini di “Campagna amica”, promossi da Coldiretti Umbria e visitabili nei fine settimana (14 e 15 dicembre, il 28 e 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio, dalle ore 10 alle 20).

Assisi è anche la città-presepe per antonomasia ed è impreziosita dalla presenza di numerosi allestimenti e mostre di presepi artigianali, dal prato della Basilica superiore di San Francesco al Tempio di Minerva, dalla galleria delle Logge (sala ex Pinacoteca) all’antico Fondaco (orto degli Aghi, via P. Perlici), ma anche in tanti angoli e vie del centro storico e nelle frazioni, come a Santa Maria degli Angeli, nel palazzetto del Capitano del Perdono e nei locali del Santuario e chiostro del grande del Convento, e nel Santuario di Rivotorto (presepe nel sacro Tugurio). Bisognerà invece aspettare i giorni a ridosso del Natale (in date diverse dal 24 dicembre al 6 gennaio) per tornare indietro nel tempo e lasciarsi emozionare dai presepi viventi allestiti e rappresentati ad Armenzano, Petrignano e San Gregorio.

Durante le festività natalizie, Assisi apre l’ingresso ai propri musei con percorsi alla città sotterranea, alle piccole chiese della città (San Vitale, San Paolo, San Francescuccio, San Giacomo del Muro Rupto), alla Assisi romana, e poi trekking urbano panoramico, laboratorio di affresco a tema natalizio, visita guidata alla Rocca Maggiore e altre visite alla cattedrale di San Ruffino e al suo museo, alla basilica inferiore di San Francesco con la Natività nei dipinti di Giotto, alla basilica di Santa Maria degli Angeli e al museo della Porziuncola, cui si aggiunge l’apertura straordinaria della pinacoteca comunale. Natale ad Assisi è anche mostre allestite in varie location, come ad esempio "Il Leone d’inverno" a Palazzo comunale o “Bella tu sei qual sol” a Santa Maria degli Angeli, nel Museo della Porziuncola.

Natale ad Assisi è una manifestazione promossa e coordinata dall’assessorato alla cultura e turismo del Comune di Assisi, realizzata in collaborazione con associazioni del territorio. Per informazioni dettagliate su orari e iniziative consultare il sito web www.nataleassisi.it.