Spacciava vicino alla scuola: denunciato

Spacciava nei pressi del liceo classico “Properzio” ad Assisi. I carabinieri hanno denunciato un 21enne di Bastia Umbra, per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.

Alla fine dello scorso anno scolastico, una “gazzella” dell’Arma aveva fermato il ragazzo per un normale controllo e sia a bordo della sua autovettura che nella sua abitazione, i militari rinvennero circa una ventina di dosi tra marijuana, hashish e un bilancino di precisione.

I militari pertanto lo hanno monitorato per alcuni mesi. Ne è nata una lunga e certosina attività di indagine, svolta anche con servizi di osservazione, che ha portato all’individuazione di alcuni giovani studenti, per la maggior parte ancora minorenni, come suoi abituali clienti ed assuntori di tali sostanze illecite.

L’indagine, sviluppata anche sui numerosissimi contatti telefonici che erano stati rilevati sul telefono sequestrato al giovane pusher, ha evidenziato anche come i contatti e gli accordi per la cessione delle dosi droganti, avvenivano mediante l’utilizzo dei social network “whatsapp e telegram”. Tutti gli appuntamenti venivano fissati nel parcheggio sterrato antistante il Liceo Properzio, nelle ore di maggiore afflusso, all’ingresso e all’uscita dalle lezioni.

Si è accertato che ammontano a oltre un centinaio le dosi che il giovane pusher avrebbe ceduto a vari studenti.