Premio "Il Samaritano" in memoria di Eugenio Fumagalli

Sarà consegnato in memoria di Eugenio Fumagalli “Il Samaritano” 2019. Sabato 12 ottobre a Petrignano d’Assisi verrà celebrato il gesto eroico che è costato la vita al tassista brianzolo. La sera del 12 ottobre 1972 il giovane petrignanese Giancarlo Tofi soccorse un ciclista caduto lungo la SS147 che congiunge Petrignano d’Assisi a Bastia. Mentre Giancarlo cercava di chiedere aiuto agli automobilisti in transito, tentando anche di fermare il traffico affinché il ciclista non venisse travolto, una macchina a forte velocità lo investì in pieno. Alcuni cittadini di Petrignano, a ricordo di Giancarlo e di tutte le vittime della strada, pensarono di istituire un premio da assegnare ogni anno a una persona che, dietro segnalazione di enti, autorità, forze di polizia e stampa, si fosse distinta per un gesto di coraggio e solidarietà stradale. Il trofeo venne denominato “Il Samaritano” in riferimento alla parabola evangelica e dunque ai valori universali di altruismo e amore per il prossimo. Quest’anno il premio verrà assegnato in memoria di Eugenio Fumagalli, tassista brianzolo quarantasettenne, che ha perso la vita lo scorso 13 gennaio salvando una coppia di fidanzati rimasti coinvolti in un incidente lungo la strada provinciale Milano-Meda. L’appuntamento è alle ore 10.30 al Parco del Samaritano a Petrignano d’Assisi.