Incidente in un capannone, uomo schiacciato da una bobina

Un uomo di 44 anni residente a Spoleto è rimasto ferito nel pomeriggio del 7 settembre mentre era impegnato in alcune attività in un capannone. L'incidente si è verificato a Costano, nella zona industriale di Bastia Umbra. L'uomo è stato schiacciato da una bobina, ha riportato un trauma toracico e ferite ad un braccio. E' stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Assisi e della stazione di Bastia Umbra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'autoambulanza dell’ospedale di Assisi.