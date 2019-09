Ruba in una gelateria, bloccato dopo inseguimento

Un macedone di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri di Bastia Umbra per un furto di denaro contante commesso in una gelateria di Santa Maria Degli Angeli. L’uomo, una volta piombato nel locale, approfittando della momentanea assenza della barista, aveva svuotato il registratore di cassa. Alla fine la fuga, con lo straniero che però veniva inseguito e bloccato da alcuni passanti. Per poi essere consegnato ai militari.