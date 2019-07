La città piange la scomparsa di Nazareno, lunedì i funerali

Era l’amico di tutti gli assisani e il vecchietto simpatico ai turisti. Nessuno non poteva non notarlo girovagare per le vie del centro insieme al suo Birillo. E ieri sera quando si è saputa la notizia della sua morte la rete è stata letteralmente inondata di foto di Nazareno Santucci detto il “cinese” sempre accompagnato dal suo cagnolino. Anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti, che si era prodigata per la sua accoglienza alla Casa di riposo “Andrea Rossi” dove effettivamente si trovava quando è morto, gli ha dedicato un lungo post sul suo profilo Facebook. “La malattia negli ultimi tempi lo aveva debilitato, ma le cure ricevute in ospedale prima e in casa di riposo poi, insieme all’affetto di tanti - scrive il primo cittadino - lo hanno accompagnato in questo momento. Nazareno non è rimasto solo, si era creata attorno a lui una ‘rete’ di cura. Grazie a tutti coloro che si sono premurati, anche con piccoli gesti o con un pensiero, per un nostro concittadino che, pur con le sue fragilità, ha ispirato affetto e solidarietà. Chi volesse rendere omaggio a Nazareno - conclude Proietti - potrà farlo nella cappellina della casa di riposo Andrea Rossi, in via Metastasio”. Le esequie si svolgeranno lunedì 29 luglio alle 10 nell’abbazia di San Pietro e la tumulazione avverrà al cimitero di Assisi.