Donna finisce in un canalone, salvata dalla polizia

La polizia di Stato è intervenuta nella zona di Paradiso di Assisi dopo una richiesta al 113 da parte di una residente del posto che nel tardo pomeriggio del 5 luglio ha sentito delle urla provenire dal bosco sottostante. Gli agenti, guidati dalla voce della persona che rispondeva alle loro sollecitazioni, sono entrati nel bosco, fin nei pressi di un canalone dove hanno trovato una donna a terra con dolori alla caviglia. La signora è stata presa in braccio dai poliziotti ed è stata riportata sulla strada in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La donna soccorsa è una 58enne, nata all'estero ma residente nella zona con il marito. Si era recata nel pomeriggio nel bosco per una passeggiata come fa di solito. Sono intervenuti in ausilio anche i vigili del fuoco.