Dopo una carriera di trionfi, Chiara Arcangeli lascia il volley giocato

Chiara Arcangeli, la giocatrice più vincente della pallavolo umbra, ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo. L'annuncio, su Facebook, è stato dato dalla stessa atleta con la consueta serenità, condita dalla giusta dose di orgoglio.

L'avventura di Chiara, iniziata nel settore giovanile della Sirio Perugia e proseguita in prima squadra, per poi continuare nelle file di Rc Cannes, Modena e Monza - con un altrettanto esaltante esperienza in Nazionale - si conclude nel modo in cui tanti sportivi vorrebbero. E' di pochi mesi fa l'ultimo trionfo, con la conquista della Challenge Cup con la maglia di Monza.

Nella propria carriera Chiara arcangeli ha vinto 3 scudetti in Italia, 2 scudetti in Francia, 3 Coppa Italia, 2 Coppa di Francia, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa di Lega italianam 2 Champions League e 3 Challenge Cup, oltre ad aver conquistato il premio come miglior libero della Coppa Cev 2005 e 2007 e miglior libero campionato francese 2013. Al suo attivo anche un argento e un bronzo con l'Italia al World Grand Prix 2005 e 2006