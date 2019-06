Scudetto al Villorba, tra le protagoniste anche Federica Cipolla. E ora la Nazionale del beach

Il Villorba vince lo scudetto del rugby femminile e la Terni della palla ovale fa festa. Sì perché c'è un'atleta umbra tra le scudettate e si chiama Federica Cipolla. Partita proprio dalla Città dell’Acciaio nel suo percorso rugbystico, si tratta del primo scudetto in assoluto nella storia del club delle “Ricce” e della giovane atleta ternana, Nella finale al Patastadium di Calvisano il Villorba ha avuto la meglio sul Valsugana per 18-15 al termine di un derby caldissimo e combattuto.

La gioia per lo scudetto vinto da Federica si unisce alla soddisfazione per la convocazione nella Nazionale Femminile di Beach Rugby insieme ad un’altra ternana, capitano storico delle Iguane dell'Umbria Rugby Ragazze, Serena Settembri che oggi gioca in Inghilterra con le Bristol Bears Women. Federica e Serena sono tra le 15 convocate per il raduno delle Azzurre, vicecampionesse d'Europa, in programma a Caorle per il 22 giugno in vista degli Europei di Mosca in programma il 27 e 28 luglio.